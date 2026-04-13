L'obesità sarcopenica è una condizione caratterizzata dalla presenza di un eccesso di grasso nella zona addominale associato a una perdita di massa muscolare. Questa combinazione di fattori può comportare un aumento del rischio di complicazioni legate alla salute. La presenza di grasso localizzato all’interno della pancia e tra i visceri è un dato che viene considerato rilevante in ambito medico.

Che obesità addominale con il grasso localizzato all’interno della pancia e tra i visceri, significhi rischio per la salute è risaputo. Pur se ne parla meno, peraltro, anche la sarcopenia, ovvero la perdita di muscolo con conseguente ridotta massa muscolare, rappresenta una minaccia. Ma se le due condizioni si associano, c’è davvero da preoccuparsi. Pensate: l’ obesità sarcopenica aumenterebbe di oltre l’80% il rischio di morte. Rispetto a chi non ha problemi di grasso viscerale e di perdita di tessuto muscolare. I due fattori infatti creano un circolo vizioso in cui il grasso accelera la degradazione muscolare e l’infiammazione. Per questo è importante riconoscere il quadro e darsi da fare: una diagnosi precoce e una possibilità di intervenire prima che si verifichi un declino sono fondamentali Quanto è pericoloso.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Troppa pancia e poco muscolo, cos’è l’obesità sarcopenica e perché è un pericolo

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