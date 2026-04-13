Trionfo Jesina sfatato il tabù delle trasferte Civitanovese altro ko Via il tecnico Silva

La Jesina ha ottenuto una vittoria in trasferta contro la Civitanovese, battendola per 2-1 e rompendo un digiuno di successi fuori casa. La partita si è conclusa con la sostituzione di alcuni giocatori al secondo tempo, tra cui Mendes e Baiocco. Nella squadra avversaria, il tecnico è stato sollevato dall'incarico dopo la sconfitta, e diversi giocatori sono entrati in campo nel corso del secondo tempo.

civitanovese 1 JESINA 2 CIVITANOVESE (4-4-2): Servalli; Lorenzoni, Martiarena (7’st Mendes), Romero, Sanchez (40’st Pensalfini); Nacciarriti, D’Ancora (7’st De Olivera), Visciano, Piccinin (32’st Baiocco); Ardemagni (32’st De Arriba), Pompili. All. Silva. JESINA (3-5-2): Santarelli; Grillo, Stefoni, Paglialunga; Manna, Massei (19’st Nacciarriti), Ceccarelli (41’st Romizi), Cingolani (19’st Gioacchini), Giovannini; Minnozzi (35’st Borocci), Angeletti. All. Puddu. Arbitro: Denti di Pesaro. Reti: 13’pt Angeletti, 13’st Mendes, 20’st Minnozzi (rig). Note: espulsi Lorenzoni (29’st), Visciano (45’st) e l’allenatore dei portieri Macellari. Ammoniti Romero, Nacciarriti (Civ.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Trionfo Jesina, sfatato il tabù delle trasferte. Civitanovese, altro ko Via il tecnico Silva Il tecnico non si discute. Civitanovese, resta SilvaOrmai separate le strade tra la Civitanovese e i suoi ex direttori Paolo Pochetti e Mauro Traini, continua l’avventura di Massimo Silva sulla... Costone: missione compiuta! Due punti pesanti. Sfatato il tabù degli scontri diretti. Cecina koCOSTONE 77 CECINA 71 COSTONE: Masciarelli 16, Zocca 10, Massari ne, Nasello 14, Paoli F.