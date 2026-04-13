Trieste viveva con il cadavere della madre in casa | Non sapevo cosa fare

I carabinieri hanno scoperto un anziana ormai mummificata nascosta sotto i mobili di casa, dove viveva con il figlio. Quest’ultimo ha raccontato di non aver saputo come reagire alla situazione e di non aver cercato aiuto. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, e l'uomo è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti. La vicenda si è svolta a Trieste, in una zona residenziale della città.

Viveva in casa con il cadavere della madre da almeno due anni, forse tre. Il corpo ormai mummificato dell'anziana, una donna di 84 anni, è stato trovato dai carabinieri, intervenuti in un'abitazione a Muggia, in provincia di Trieste. Le spoglie sono state trovate nella camera da letto, coperte da un impermeabile e un cumulo di vestiti. Lo riporta Il Piccolo. La figlia dell'anziana, una 57enne, ex poliziotta, è stata portata in caserma e denunciata per occultamento di cadavere., Sono quindi state avviate le indagini, coordinate dalla Procura di Trieste. Sul posto il medico legale e il pm Andrea La Ganga. Per risalire alla data della morte dell'84enne saranno disposti, riferisce il quotidiano, sia l'autopsia che il test tossicologico.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trieste, viveva con il cadavere della madre in casa: "Non sapevo cosa fare" Trieste, da due anni viveva in casa con il cadavere della madre: denunciata ex poliziottaI carabinieri ieri hanno fatto una scoperta sconcertante in un appartamento a Muggia, in provincia di Trieste. Leggi anche: Trieste, viveva in casa con il cadavere della madre morta da due anni: denunciata ex poliziotta