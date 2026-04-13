Durante una puntata di Pressing, Trevisani ha commentato che l’Inter sta ottenendo risultati importanti anche senza il contributo del portiere titolare. La discussione si è poi spostata su Yann Sommer, con Sabatini e Biasin che hanno espresso le loro opinioni in merito. La trasmissione ha visto quindi un confronto tra esperti riguardo alle scelte tecniche e alle performance della squadra nerazzurra.

di Stefano Cori Trevisani, Sabatini e Biasin negli studi di Pressing si sono lasciati andare ad un dibattito su Yann Sommer. Ieri sera nel corso di ‘Pressing’, trasmissione andata in onda su canale 5, parlando di Como-Inter è andato in scena un dibattito su Yann Sommer: RICCARDO TREVISANI – «Mi costringete a dire che l’Inter sta vincendo lo scudetto senza il portiere. Anche col Como ha sbagliato la solita respinta come a Firenze e il secondo gol è parabilissimo». SANDRO SABATINI – «Ma che parabilissimo? Se c’è un portiere da mettere sotto accusa oggi è quello del Como, non quello dell’Inte r ». FABRIZIO BIASIN – «Scusa Riccardo, questa potrebbe essere la vittoria scudetto e l’Inter ha dimostrato di essere un gruppo che funziona molto bene: l’estate scorsa qualcuno l’ha messo in discussione e invece ha fatto vedere di essere una famiglia.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Trevisani: «L’Inter sta vincendo lo scudetto senza il portiere». La risposta di Sabatini e Biasin in studio!

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Sabatini blinda lo scudetto dell’Inter: «Numeri senza precedenti, Lautaro ha risolto tutto. La rimonta del Napoli? Dico…»di Redazione Inter News 24Sabatini analizza il trionfo dei nerazzurri contro la Roma e il vantaggio rassicurante in classifica sulla concorrenza...