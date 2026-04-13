Trevisani a Sport Mediaset | Campionato concluso! Se l’Inter fa il double…
Un commento recente ha generato discussioni tra gli addetti ai lavori, con un'espressione netta sulla conclusione del campionato. Secondo un esperto, la stagione si può considerare terminata, e si fa riferimento alla possibilità che una squadra possa vincere sia il campionato che la coppa nazionale. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista televisiva, attirando l'attenzione su eventuali sviluppi futuri.
Inter News 24 Trevisani a Sport Mediaset: «Campionato concluso! Se l’Inter fa il double.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il campionato di Serie A ha emesso i suoi verdetti più importanti e il successo dei nerazzurri continua a far discutere gli addetti ai lavori per la perentoria modalità con cui è arrivato. Secondo quanto dichiarato da Riccardo Trevisani, noto e stimato giornalista e telecronista sportivo, negli studi di Sport Mediaset, il club meneghino ha letteralmente chiuso il discorso Scudetto nel miglior modo possibile, dimostrando una superiorità tecnica e mentale impressionante rispetto alla concorrenza. PAROLE – « Avevo detto due settimane fa che con quattro punti l’Inter avrebbe vinto lo Scudetto, ne ha fatti sei e il Napoli si è fermato.🔗 Leggi su Internews24.com
Milan, Trevisani: “Campionato finito al 75%, che però non è 100%. Se l’Inter vince contro il Bodo …”Il Milan, dopo la sconfitta con il Parma, abbandona - quasi definitivamente - la lotta scudetto.
Albertini: “Campionato riaperto se il Milan vince il derby? Per me no, ma se l’Inter fa uno scivolone…”L'Inter ha accumulato un vantaggio di 10 punti sul Milan grazie a una striscia di 14 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 15 giornate.
Argomenti più discussi: SportMediaset: Trevisani: Weekend decisivo per il campionato ma dipende dall'Inter Video; SportMediaset: Edizione ore 13.00 dell'8 aprile Video; SportMediaset: Edizione ore 13.00 dell'11 aprile Video; SportMediaset: Suola, tunnel ed esterno, Yamal fa impazzire Trevisani: Fermi tutti! Video.
I risultati https://mdst.it/41POSeF #SportMediaset - facebook.com facebook