Un commento recente ha generato discussioni tra gli addetti ai lavori, con un'espressione netta sulla conclusione del campionato. Secondo un esperto, la stagione si può considerare terminata, e si fa riferimento alla possibilità che una squadra possa vincere sia il campionato che la coppa nazionale. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista televisiva, attirando l'attenzione su eventuali sviluppi futuri.

Inter News 24 Trevisani a Sport Mediaset: «Campionato concluso! Se l’Inter fa il double.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il campionato di Serie A ha emesso i suoi verdetti più importanti e il successo dei nerazzurri continua a far discutere gli addetti ai lavori per la perentoria modalità con cui è arrivato. Secondo quanto dichiarato da Riccardo Trevisani, noto e stimato giornalista e telecronista sportivo, negli studi di Sport Mediaset, il club meneghino ha letteralmente chiuso il discorso Scudetto nel miglior modo possibile, dimostrando una superiorità tecnica e mentale impressionante rispetto alla concorrenza. PAROLE – « Avevo detto due settimane fa che con quattro punti l’Inter avrebbe vinto lo Scudetto, ne ha fatti sei e il Napoli si è fermato.🔗 Leggi su Internews24.com

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Milan, Trevisani: “Campionato finito al 75%, che però non è 100%. Se l’Inter vince contro il Bodo …”Il Milan, dopo la sconfitta con il Parma, abbandona - quasi definitivamente - la lotta scudetto.

Albertini: “Campionato riaperto se il Milan vince il derby? Per me no, ma se l’Inter fa uno scivolone…”L'Inter ha accumulato un vantaggio di 10 punti sul Milan grazie a una striscia di 14 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 15 giornate.

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