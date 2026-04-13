Tre punti ai viola con i gol di Berneschi Scichilone ed Edoziogor Troppa Castiglionese La Baldaccio finisce ko

Nella partita tra Castiglionese e Baldaccio Bruni, la squadra di casa ha conquistato una vittoria per 3-1. I gol sono stati segnati da Berneschi, Scichilone ed Edoziogor, mentre per la Baldaccio ha segnato un solo gol. La formazione ospite ha mostrato una prestazione complessivamente inferiore rispetto alla squadra di casa, che ha dominato l'incontro. La partita si è conclusa con la sconfitta della Baldaccio, che ha subito tre reti.