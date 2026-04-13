Tre ore per l' ambiente | cittadini ripuliscono l' area ex Bartoletti stazione e Portici

Sabato pomeriggio si è tenuto il secondo evento ecologico promosso dal Comitato di Quartiere Musicisti - Grandi Italiani. Per tre ore, cittadini hanno ripulito le aree dell’ex Bartoletti, della stazione e dei Portici, portando avanti un’attività di pulizia collettiva in diverse zone della città. L'iniziativa ha coinvolto volontari di varie età che si sono dedicati alla rimozione di rifiuti e alla sistemazione degli spazi pubblici.

Si è svolto sabato pomeriggio il secondo evento ecologico promosso dal nuovo Comitato di Quartiere Musicisti - Grandi Italiani, che ha interessato le aree dell’ex Bartoletti, della stazione e della zona Portici. Armati di guanti, sacchi e grande senso civico, i partecipanti si sono impegnati.🔗 Leggi su Forlitoday.it Sassaiola in stazione, tre denunce. Lite per controllare l’area di spaccioAvevano terrorizzato i passanti all’ora di pranzo, lo scorso 30 gennaio, fronteggiandosi in mezzo alla strada. Cittadini attivi ripuliscono dall’immondiziaDecine di sacchi di immondizia abbandonati sotto il cavalcavia di viale dell’Unione Europea lungo via Pistoiese poco prima dell’ingresso nella...