Travolto da un camion mentre va verso la fermata del bus grave un 16enne

A Finale Emilia, questa mattina presto, un ragazzo di 16 anni è stato coinvolto in un incidente stradale mentre si dirigeva verso la fermata del bus. Secondo quanto ricostruito, il giovane è stato investito da un camion e le sue condizioni sono risultate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità per i rilievi e le prime cure.

Grande apprensione a Finale Emilia per un ragazzo di soli 16 anni anni rimasto coinvolto di un grave incidente stradale all'alba di oggi, lunedì 13 aprile. Il sinistro si è verificato poco oltre il confine provinciale, in via Correggio nella vicina frazione ferrarese di Reno Centese, dove lo.🔗 Leggi su Modenatoday.it Studente di 16 anni travolto da un camion mentre va a scuola: gravissimoReno Centese (Ferrara), 13 aprile 2026 – Grave incidente stamattina, intorno alle 6,30 in via Correggio. Travolto da un'auto mentre esce di casa, 16enne trasportato all'ospedale in elisoccorsoInvestito mentre esce di casa, 16enne trasportato all'ospedale di Perugia in elisoccorso.