Traversa di La Gumina nel finale Baby Inter al tappeto Cariolato punisce Melgrati Sorride solo l’Arzignano

All’U-Power Stadium di Monza, l’Inter Under 23 ha subito una sconfitta per 0-1 contro l’Arzignano, in una partita decisa da un episodio nel finale. La traversa di La Gumina e l’espulsione di un giocatore dell’Inter hanno caratterizzato il match, che si è concluso con la vittoria della squadra ospite. Solo l’Arzignano può sorridere al termine di questa sfida.

All’U-Power Stadium di Monza si ferma la corsa dell’ Inter U23, battuta di misura dall’ Arzignano per 0-1 al termine di una gara equilibrata e decisa dagli episodi. Uno stop che pesa, anche alla luce delle occasioni create e non sfruttate dai baby nerazzurri. Nel primo tempo la partita è viva e combattuta. L’Inter U23 costruisce una grande chance con l’asse Topalovic-Kacmarski: palla tesa in mezzo e zampata di Spinaccé, ma il gol viene annullato per fuorigioco. L’Arzignano risponde con una verticalizzazione perfetta di Cariolato per Lakti, che supera Melgrati in uscita ma trova il salvataggio provvidenziale di Stante sulla linea. La ripresa si apre con ritmi più bassi e con la squadra di Vecchi a gestire il possesso, cercando gli inserimenti delle mezzali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Traversa di La Gumina nel finale. Baby Inter al tappeto. Cariolato punisce Melgrati. Sorride solo l’Arzignano Inter U23 Arzignano 0-1: Cariolato gela i nerazzurri di Vecchi. Il resoconto del matchdi Alberto PetrosilliInter U23 Arzignano 0-1: una rete di Cariolato affonda i nerazzurri guidati da Vecchi. Leggi anche: Beffa al 95’: rigore e traversa, l’Arezzo cade nel finale