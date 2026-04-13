Trauma maggiore concluso un corso europeo | Lecce si candida a hub dell’emergenza

Sabato pomeriggio presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce si è conclusa una sessione dell’European Trauma Course, un corso internazionale che si occupa della gestione delle lesioni gravi. L’evento ha coinvolto professionisti sanitari provenienti da diversi Paesi e si è concentrato sull’approccio al trauma maggiore, un’area critica in emergenze sanitarie. Lecce si prepara così a diventare un punto di riferimento nell’ambito dell’emergenza e del trattamento delle lesioni complesse.

LECCE - Si è concluso sabato pomeriggio presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce una nuova edizione dell’European Trauma Course (ETC), il corso internazionale dedicato alla gestione del trauma maggiore, quello in cui il paziente presenta lesioni gravi, spesso multiple, che mettono a rischio.🔗 Leggi su Lecceprima.it La Ciociaria si candida a hub strategico per gli investimenti arabiLa Ciociaria alza lo sguardo verso il Medio Oriente e si candida a diventare interlocutore diretto nei grandi programmi di investimento dei Paesi... Leggi anche: Bellaria si candida a diventare. Comune europeo dello sport 2028