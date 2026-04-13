Nella notte si è verificato un incidente che ha coinvolto un veicolo sulla strada principale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma sembra che il conducente abbia subito un colpo di sonno. La presenza di foschia ha reso la visibilità più difficile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre le forze dell’ordine stanno analizzando i primi rilievi e valutando l’installazione di telecamere per monitorare l’area.

La dinamica dell’incidente dell’altra notte è tutta da appurare, la causa più probabile sembra essere stato il colpo di sonno (pare ci fosse anche un po’ di foschia che ha reso la visibilità più difficoltosa). Ma le poche famiglie che abitano a ridosso della strada dove è avvenuto lo schianto hanno le idee chiare: "Qui sfrecciano a tutte le ore, è un asse pericolosissimo". Antonia abita con il marito in una di queste villette. Non si è accorta dell’incidente se non al mattino, quando si è svegliata con il marito: "Non abbiamo sentito nulla, né il rumore dello scontro, né le ambulanze che arrivavano. Ci siamo resi conto di quello che è successo aprendo la finestra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Tratto molto pericoloso, servono telecamere"

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