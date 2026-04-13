Durante gli Europei di trampolino, la squadra italiana ha affrontato un fine settimana caratterizzato da risultati molto vicini al podio, ma anche da problemi fisici imprevisti. Le performance degli atleti sono state influenzate da piccoli margini e da un malessere che ha coinvolto alcuni membri della delegazione, limitando le possibilità di migliorare le posizioni di classifica. La competizione prosegue senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi.

La delegazione italiana di trampolino vive un fine settimana segnato da margini minimi e imprevisti fisici durante gli Europei in corso. Tra i rimpianti per i podi sfiorati nelle semifinali individuali e l’impatto di un malessere collettivo che ha colpito il gruppo, gli atleti azzurri si preparano a chiudere la competizione oggi, in una giornata che non vedrà altri contendenti nazionali impegnati nella lotta per le medaglie. L’ombra del malessere fisico sulle prestazioni della delegazione. Un elemento determinante nel bilancio della squadra FGI è stato l’insorgere di un’intossicazione alimentare che ha coinvolto diversi membri del gruppo. Questo episodio ha messo a dura prova la preparazione e la lucidità degli atleti proprio nei momenti decisivi della manifestazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trampolino, l’azzurro è frenato da un malessere: podi sfiorati

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