Traliccio manomesso a Tolmezzo | indagini sulle vie d' accesso l' azione tra il 25 febbraio e fine marzo

Le indagini sul traliccio manomesso a Tolmezzo si concentrano sulle vie di accesso all’area boschiva interessata. La Dda di Trieste, incaricata delle verifiche, ha affidato i controlli ai Ros dei carabinieri. Nella zona in cui si è verificato il danno non sono presenti telecamere di sorveglianza, motivo per cui si stanno analizzando le strade di accesso tra il 25 febbraio e la fine di marzo.

“Non essendoci telecamere nella zona dove è stato danneggiato il traliccio di Terna, in Friuli, gli accertamenti della Dda di Trieste, affidati ai Ros dei carabinieri, si starebbero concentrando sulle verifiche alle strade di accesso all'area boschiva in cui si trova il traliccio di Terna.🔗 Leggi su Udinetoday.it Giallo sul danneggiamento di un traliccio in Friuli: indagini in corso, tra ipotesi di sabotaggio e pista anarchicaUn danneggiamento a un traliccio dell’alta tensione nel territorio friulano ha aperto un caso che, pur ancora senza rivendicazioni né certezze... Danneggiata linea elettrica a Tolmezzo, problemi all’oleodotto Tal. Smentito il sabotaggio, indagini in corsoIn merito ai problemi tecnici verificatisi nei giorni scorsi nell’ oleodotto transalpino Tal alcuni media tedeschi hanno diffuso la notizia che...