Alle prime ore dell’alba, un violento incidente lungo via Emilia Ovest ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre due. Tra le vittime ci sono due persone che lasciaranno in eredità 11 figli. Un camion del latte è coinvolto nello scontro, che si è verificato in circostanze ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di salvataggio.

Modena, 13 aprile 2026 – Lo schianto violentissimo alle prime luci dell’alba, un bilancio tragico: tre morti e due feriti, uno dei quali in gravissime condizioni. Lo scontro frontale tra un’automobile e un’autobotte per il trasporto del latte ha segnato una giornata di sangue sulle strade. Incidente mortale via Emilia ovest a Marzaglia di Modena L’incidente e la tragedia alle prime luci dell’alba. L’incidente é avvenuto tra Cittanova e Marzaglia ieri mattina presto, intorno alle 5,40. Le vittime sono tutte di nazionalità ghanese: Ashafa Abubakari Abdul Aziz, 27 anni, residente in provincia di Caserta, Issah Alhassan, 58 anni che era alla guida della macchina, residente a Modena, e Shirazu Baba, 61 anni residente a Rubiera.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tragedia in via Emilia Ovest, incidente col camion del latte: 3 morti in auto, due di loro lasciano 11 figli

Scontro frontale tra auto e camion del latte in via Emilia Ovest a Modena, tre morti e un ferito graveUn autocarro adibito al trasporto latte si è scontrato con un'auto poco prima delle sei di mattina, via Emilia Ovest è stata chiusa al traffico.

Modena, schianto all’alba sulla via Emilia Ovest: 3 morti e un ferito grave dopo scontro tra camion del latte e autoL’incidente stradale mortale nelle prime ore di oggi demica 12 aprile, intorno alle 6.