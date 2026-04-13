Traffico Roma del 13-04-2026 ore 19 | 30

Nella serata del 13 aprile 2026, alle 19:30, si sono registrate criticità sul traffico della A1 Roma-Napoli a causa di lavori di ripristino del manto stradale danneggiato. Le operazioni sono state avviate per riparare la carreggiata, con conseguenti rallentamenti e code nella zona interessata. La circolazione ha subito modifiche temporanee per agevolare gli interventi e garantire la sicurezza degli operatori e degli automobilisti.

Luceverde Roma trovati sulla A1 Roma Napoli per il ripristino del manto stradale danneggiato a seguito di un incidente si sta in coda per 6 chilometri tra Ceprano e Ferentino verso Roma per incidente è chiuso sulla tangenziale est lo svincolo per La via Tiburtina per chi arriva da San Giovanni e sulla tangenziale est code dovute al traffico intenso da Corso di Francia la Nomentana verso San Giovanni altri file sulla via Salaria e poi sulla via Flaminia rispettivamente altezza aeroporto dell'Urbe nelle due direzioni e da via dei Due Ponti al Raccordo Anulare Sì sì scusa anche sulla via Tiburtina nei due sensi di marcia tra il raccordo è tipo...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-04-2026 ore 19:30 Traffico Roma del 04-04-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che... Traffico Roma del 04-02-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati ancora problemi per incidente in uscita dalla capitale su via Pontina permangono code da via Cristoforo Colombo a Tor de'... Inside Damascus: The OLDEST City in the World (2026) I S3, EP37