Traffico Roma del 13-04-2026 ore 18 | 30

Il traffico sulla A1 Roma Napoli alle ore 18:30 del 13 aprile 2026 presenta rallentamenti a causa di lavori di ripristino del manto stradale danneggiato. La carreggiata è interessata da interventi di riparazione, che hanno causato una riduzione delle corsie disponibili e code in direzione sud. La situazione si è verificata nel tratto interessato dai lavori, con ripercussioni sulla viabilità cittadina e sulla circolazione autostradale.

Luceverde Roma sulla A1 Roma Napoli per il ripristino del manto stradale danneggiato a seguito di un incidente si sta in coda per 6 chilometri tra Ceprano e Ferentino a Roma ci sposiamo sul Raccordo Anulare il traffico intenso sta provocando rallentamenti a tratti code lungo la carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e testina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la via Anagnina file sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Nomentana verso San Giovanni è in direzione dello Stadio Olimpico tra Tiburtina e Nomentana altre cose sulla via Salaria e poi sulla via...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-04-2026 ore 18:30 Traffico Roma del 04-04-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che... Traffico Roma del 13-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma è un lunedì mattina di ripresa per la circolazione Capitolina con i consueti flussi di traffico intenso verso il centro e sulle... Inside Damascus: The OLDEST City in the World (2026) I S3, EP37