Il traffico a Roma nel pomeriggio del 13 aprile 2026, alle ore 16:30, presenta alcune chiusure di strade segnalate dall'infomobilità curata da Luce Verde e Roma servizi per la mobilità. La circolazione in alcune zone è limitata o interrotta, con indicazioni per i percorsi alternativi fornite dagli enti competenti. La situazione potrebbe influenzare gli spostamenti dei cittadini nella capitale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiusa per incidente via dell'Oceano Indiano tra viale Egeo è via Praga delle due direzioni è sempre per incidente disagi al traffico in via Nomentana all'altezza di viale Sora Lella da oggi lavori Acea in viale le modifiche alla circolazione al quartiere Parioli sospesa la linea 2 del tram e modifiche per le linee 319 in zona Torrevecchia per lavori riduzione di carreggiata tra via Pasquale II e via di Torrevecchia è in via della Giustiniana all'altezza di via Pietro ferloni deviate le linee bus 033 035 e 037 la da questa notte sulla roma-fiumicino chiusa ogni sera dalle 22 alle 6 fino al 17 di aprile tra via Isacco Newton e Parco dei Medici in direzione dell'Aeroporto https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-04-2026 ore 16:30

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