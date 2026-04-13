Il servizio di informazione sulla mobilità a Roma segnala nuove condizioni di traffico alle 14:30 del 13 aprile 2026. La gestione delle informazioni è curata da Luce Verde e da Roma servizi per la mobilità. Le autorità hanno avviato aggiornamenti riguardanti la circolazione nella capitale, senza indicare specifici dettagli sulle aree interessate o eventuali deviazioni.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sono iniziati questa mattina i lavori sulla rete idrica di viale Liegi con effetti sulla rete del trasporto pubblico in particolare i tram la linea 2 viaggia sul bus lungo l'intera tratta la linea 3 tra Porta Maggiore e Valle Giulia e la 19 tra Porta Maggiore e viale Giulio Cesare il bus della linea 990 sono degli atti per lavori in via Decio Filipponi fino al 21 aprile lavori su viale della Venezia Giulia con la chiusura della strada tra Viale della Serenissima e via San Giusto in entrambi i sensi di marcia deviate le linee bus 450 450 scolastica e 541 è rinviato l'avvio del cantiere in via Graziano Vinci a Torrevecchia viabilità regolare https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-04-2026 ore 14:30

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