Il traffico a Roma alle 11:30 del 13 aprile 2026 presenta alcune criticità, secondo i dati forniti dal servizio di infomobilità curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. La rete stradale mostra rallentamenti e congestioni in diverse zone della città, con alcune arterie particolarmente interessate dai rallentamenti. Le autorità monitorano la situazione e forniscono aggiornamenti in tempo reale attraverso i loro canali ufficiali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità mentre parli code per lavori sulla E45 Orte Ravenna dal bivio per la statale 75 Centrale Umbra e il raccordo Bettolle Perugia in direzione Terni ancora sulla E45 possibili rallentamenti per lavori tra le uscite di Montecastrilli e di Acquasparta che tra Montebello e Torgiano dove si tratti da toccare già delle dotte nelle due direzioni sul raccordo Viterbo Terni fino al 15 maggio lavori e deviazione di carreggiata tra Narni Scalo e Amelia e per la formazione di code allerta meteo Della protezione civile dalla mattinata di oggi e per le successive 24-36 ore...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-04-2026 ore 11:30

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