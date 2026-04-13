Traffico Roma del 13-04-2026 ore 08 | 30

Alle otto e mezza di lunedì mattina, le strade di Roma mostrano i normali flussi di traffico tipici di inizio settimana. La circolazione cittadina si presenta abbastanza sostenuta lungo le principali arterie, con alcuni rallentamenti segnalati in prossimità di zone centrali e svincoli. Le condizioni del traffico sono quelle consuete per un orario di punta, con veicoli in movimento e alcune congestioni minori.

Luceverde Roma è un lunedì mattina di ripresa per la circolazione Capitolina con i consueti flussi di traffico intenso verso il centro e sulle principali arterie in ingresso Nella vita le segnaliamo prime code sul grande raccordo anulare dalla via Casilina la via Appia per traffico intenso sulla carreggiata interna in coda il traffico sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo da Tor Cervara alla tangenziale est verso quest'ultima sulla stessa tangenziale code per traffico intenso tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico incolonnamenti sulla via Salaria sulla via Cassia rispettivamente dalla Lube via dei Prati...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-04-2026 ore 08:30 Traffico Roma del 08-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Casilina all'ardeatina in... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso sulle principali direttrici stradali capitoline che... Inside Damascus: The OLDEST City in the World (2026) I S3, EP37