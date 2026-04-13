Traffico Roma del 13-04-2026 ore 07 | 30

Questa mattina a Roma, alle 7:30, si registra un normale riavvio del traffico cittadino dopo il fine settimana. Le strade principali mostrano i consueti flussi di veicoli, con alcune zone più congestionate rispetto ad altre. La viabilità si muove senza incidenti segnalati o blocchi significativi, e i mezzi pubblici operano regolarmente. La situazione si mantiene stabile, con una circolazione che si sviluppa lungo le arterie principali della città.

Luceverde Roma è un lunedì mattina di ripresa per la circolazione Capitolina con i consueti flussi di traffico intenso verso il centro e sulle principali arterie in ingresso Nella vita le segnaliamo prime code sul grande raccordo anulare dalla via Casilina la via Appia per traffico intenso sulla carreggiata interna in coda il traffico sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo da Tor Cervara alla tangenziale est verso quest'ultima sulla stessa tangenziale code per traffico intenso tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico incolonnamenti sulla via Salaria sulla via Cassia rispettivamente dalla Lube via dei Prati...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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