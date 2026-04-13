Traffico Lazio del 13-04-2026 ore 17 | 30

Alle 17:30 del 13 aprile 2026, si sono formate code sulla A1 tra Roma e Napoli a causa di un incidente. La situazione ha causato rallentamenti nel traffico in entrambe le direzioni e si sono registrati rallentamenti anche in altre zone della regione. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine per gestire la viabilità e intervenire sui mezzi coinvolti. La viabilità rimane congestionata in alcune aree limitrofe.

Luceverde Lazio Buon pomeriggio code per incidente sono segnalate sulla A1 Roma Napoli all'altezza dello svincolo di Frosinone direzione Roma è in provincia di Frosinone sitrans ancora senso unico alternato sulla superstrada Sora Atina Cassino per lavori alla galleria capodichina Siamo tre Atina inferiore e Atina superiore inevitabile Dunque le attese code per lavori sulla A24 roma-teramo Tra la barriera di Roma Est e Tivoli direzione Teramo è sempre in zona si sta in coda ma in questo caso a seguito di un incidente sulla via Tiburtina tra Setteville e Tivoli nelle due direzioni per lavori fino alle 20 di questa sera Sull'autostrada A12.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 13-04-2026 ore 17:30 Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale qualche problema alle porte della capitale sulla Cassia bis... Traffico Lazio del 04-02-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale più intenso Come di consueto in queste ore a Roma sul Raccordo...