Il futuro del pedaggio in Italia sembra dirigersi inevitabilmente verso l’espansione sul territorio nazionale del “ Free Flow ”, vale a dire quel sistema che non dovrebbe più prevedere l’impiego di caselli o barriere lungo i tratti stradali per i quali è previsto il pagamento: tutto automatico, dunque, e in apparenza un vantaggio senza punti deboli, eppure rimangono ancora delle criticità da risolvere. Come si evince dal nome stesso, che in inglese si traduce per l’appunto con “flusso libero”, è un sistema di esazione che elimina totalmente i caselli fisici in entrata e uscita, consentendo un rapido transito agli automobilisti, i quali possono pagare la quota prevista senza dover effettuare alcuna sosta né affrontare rallentamenti e code come accade col metodo tradizionale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Traffico e pedaggi, come funziona il sistema automatico “Free Flow” e dove è già disponibile

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Gran parte della vita funziona in pilota automaticoMolte delle azioni che compiamo ogni giorno non sono il risultato di una decisione consapevole.