La scena musicale di Cosenza si arricchisce con l’uscita del nuovo singolo dei Track 04, intitolato

La scena musicale emergente di Cosenza si arricchisce di un nuovo tassello creativo con l’uscita del singolo Quella piccola parte di vita, l’ultima produzione dei Track 04. Il brano, che vede la partecipazione di Celine, è ora accessibile su tutti i canali di streaming digitali e segna un punto di svolta per il collettivo nato nel 2018. L’evoluzione sonora di un progetto nato otto anni fa. Il percorso dei Track 04 non è una scoperta recente, ma il risultato di un consolidamento durato quasi un decennio. Sin dalle origini, nel 2018, il gruppo ha lavorato costantemente sulla propria produzione originale, costruendo un catalogo di composizioni che ne definisce l’identità artistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Track 04: la nuova evoluzione sonora dei ragazzi di Cosenza

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