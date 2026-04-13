Tra vicoli e storia | il cuore di Molfetta
Domenica 19 aprile alle 10 si svolgerà una visita guidata nel borgo antico di Molfetta. L'itinerario attraverserà vicoli di pietra, torri medievali e chiese storiche che risalgono a diversi secoli. L'evento offre un'occasione per osservare da vicino gli elementi architettonici e le strutture che testimoniano il passato della città. La passeggiata si concentrerà sui luoghi più rappresentativi del centro storico.
Domenica19 aprile ore 10.00Un viaggio alla scoperta del borgo antico di Molfetta, tra vicoli di pietra, torri e chiese che raccontano secoli di storia e tradizioni marinare. Partendo da Piazza Mazzini, ci addentreremo nel cuore medievale della città per.🔗 Leggi su Baritoday.it