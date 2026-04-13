Tra i negozi di Villanterio | 28enne cade in un tombino difettoso

Sabato 11 aprile, nel pomeriggio, una giovane donna di 28 anni residente a Lodi è rimasta coinvolta in un incidente a Villanterio, finendo in ospedale. L’episodio si è verificato vicino a un negozio del paese, dove la donna è caduta in un tombino difettoso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportare la ferita in strutture sanitarie.

Una giovane donna di 28 anni, residente a Lodi, è finita in ospedale sabato 11 aprile dopo un brutto incidente avvenuto nel pomeriggio a Villanterio. La caduta è scattata poco prima delle 16:30 nel parcheggio di una zona commerciale situata lungo la ex Statale 412 della Val Tidone, dove la donna stava rientrando verso la propria auto dopo aver terminato gli acquisti presso i punti vendita presenti nell’area. Dinamica dell’incidente nel parcheggio di Villanterio. Il sinistro si è verificato mentre la lodigiana percorreva il piazzale adiacente ai negozi Action e In’S, oltre al punto vendita Acqua&Sapone. Calpestando una copertura di un tombino elettrico che non risultava correttamente posizionata, la pressione del peso ha causato lo spostamento del componente metallico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tra i negozi di Villanterio: 28enne cade in un tombino difettoso Genova: tombino usato come arma, studente cade e ladroUn uomo di 56 anni è stato arrestato dalla polizia locale di Genova per due tentativi di furto con scasso nel centro storico. Cade durante un’escursione tra i monti dell’alto Garda: 28enne trovato morto in un dirupoUn 28enne è stato trovato senza vita tra i territori di Gargnano e Tignale, sui monti dell'alto Garda bresciano.