Tra difesa e consapevolezza del pericolo | a Como un corso di antiaggressione per donne con l' istruttore Vella

A Como si svolge un corso di antiaggressione rivolto alle donne, condotto da un istruttore. L'iniziativa mira a migliorare la sicurezza e l'autonomia delle partecipanti, offrendo strumenti pratici per affrontare situazioni di pericolo. Il percorso si concentra sulla consapevolezza dei rischi e sulla capacità di difendersi in modo efficace, con l’obiettivo di aumentare la fiducia nelle proprie capacità.

Un corso di antiaggressione e antiviolenza pensato per le donne, con l’obiettivo di rafforzare sicurezza, consapevolezza e autonomia. Prenderà il via martedì 14 aprile 2026 a Como, negli spazi di via Giovio 14, all’interno della sede di Visconti Fashion stile e bellezza.L’iniziativa nasce.🔗 Leggi su Quicomo.it

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