Tortoreto | tra sogni di pontili e l’urgenza di strade sicure

A Tortoreto, l’amministrazione comunale si trova di fronte a una scelta tra la realizzazione di opere simboliche come pontili e l’urgente necessità di mettere in sicurezza le strade del paese. Da una parte ci sono i progetti di sviluppo legati a interventi più appariscenti, dall’altra si evidenzia la priorità di interventi pratici e immediati per migliorare la sicurezza dei cittadini. La discussione riguarda quindi le priorità tra interventi di immagine e interventi concreti.

L’amministrazione di Tortoreto si trova davanti a un bivio tra la promessa di grandi opere simboliche e l’urgenza di interventi strutturali sul territorio. Il progetto del pontile della Del Sordo, presentato in passato come il cardine per una nuova strategia turistica locale, sembra essere scivolato nell’oblio mentre l’attenzione politica si sposta su nuovi e immediati annunci di cantieri. La questione sollevata da Walter Cori per il gruppo Tortoreto al Centro mette in luce una discrepanza tra la narrazione elettorale e la gestione pratica del decoro urbano. Il pontile, che doveva diventare un elemento distintivo per attrarre visitatori e valorizzare il litorale, è oggi un tema quasi assente dai radar dell’assessore Del Sordo, sostituito da una sequenza di nuovi progetti presentati con carattere di priorità assoluta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tortoreto: tra sogni di pontili e l’urgenza di strade sicure La Meloni blinda i soldati di «Strade sicure»Quelli di Avs dicono che, «con le ricette di Matteo Salvini in tema di sicurezza, l’Ice sarebbe già in Italia». Meloni incontra i soldati di Strade sicure: "Nessun depotenziamento"La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato alcune foto vicino ai blindati e ai militari impegnati nella Capitale.