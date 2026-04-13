Torri Ponente | l’Open Day che segna la rinascita di un progetto strategico per Genova
A Genova si svolge un evento che segna un momento di ripartenza per un progetto di grande rilievo nella città. L'Open Day dedicato alle Torri Ponente offre l’opportunità di conoscere da vicino un intervento che riguarda un’area centrale e strategica. La giornata prevede visite e presentazioni, con l’obiettivo di mostrare i lavori portati avanti e i futuri sviluppi di questa iniziativa.
Genova sta vivendo una fase di rinnovamento che passa anche dalla valorizzazione di aree e progetti strategici per il territorio. In questo scenario si inserisce Torri Ponente, l’iniziativa residenziale di Via Chiaravagna 2830 che oggi torna al centro dell’attenzione grazie a un percorso.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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