Torri Ponente | l’Open Day che segna la rinascita di un progetto strategico per Genova

A Genova si svolge un evento che segna un momento di ripartenza per un progetto di grande rilievo nella città. L'Open Day dedicato alle Torri Ponente offre l’opportunità di conoscere da vicino un intervento che riguarda un’area centrale e strategica. La giornata prevede visite e presentazioni, con l’obiettivo di mostrare i lavori portati avanti e i futuri sviluppi di questa iniziativa.