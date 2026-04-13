Torna SorrentoGnocchiDay | gnocchi territorio e ospiti stellati

Torna per la quinta volta SorrentoGnocchiDay, evento dedicato alla celebrazione degli gnocchi, un piatto tradizionale della cucina locale. La manifestazione si svolge a Sorrento, coinvolgendo diversi chef e ospiti speciali provenienti da diverse regioni. Quest’anno, la kermesse rafforza il legame con il territorio e inaugura un gemellaggio con una regione dell’Emilia-Romagna, nota per la sua tradizione gastronomica. La giornata include dimostrazioni, degustazioni e momenti di condivisione tra partecipanti e visitatori.

Quinta edizione per SorrentoGnocchiDay. La kermesse, nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, quest’anno rafforza il proprio legame con il territorio e, al contempo, si apre a nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l’Emilia-Romagna, terra simbolo della.🔗 Leggi su Napolitoday.it San Colombano al Lambro, piazza Don Gnocchi torna pedonale: chiusi due accessi alle autoSan Colombano al Lambro (Milano), 21 marzo 2026 – Torna pienamente fruibile dai pedoni piazza Don Gnocchi a San Colombano al Lambro, dove... Cuciniamo insieme | Col cavolo, gnocchi!Procedimento – Tagliate a dadoni il cavolfiore e poi col il mixer riducetelo in una sorta di poltiglia. Gnocchetto alla sorrentina #chefruben #pasta #scorzadilimone