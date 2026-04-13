Torna PuliAmo Podenzano cittadini e ragazzi insieme per l’ambiente

Il prossimo 19 aprile, il centro del capoluogo ospiterà la quarta edizione di “PuliAmo Podenzano”, un evento organizzato dal Comune per sensibilizzare alla tutela ambientale. L’iniziativa vedrà coinvolti cittadini e ragazzi che parteciperanno a attività di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree pubbliche della città. La giornata è rivolta a promuovere il rispetto dell’ambiente attraverso un impegno collettivo.

Sarà una domenica all’insegna dell’impegno civico e della sostenibilità quella del 19 aprile, quando il capoluogo ospiterà la quarta edizione di “PuliAmo Podenzano”, l’iniziativa di sensibilizzazione ambientale promossa dal Comune.Dopo aver coinvolto nelle edizioni scorse le frazioni di San Polo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Puliamo i quartieri, missione al Bronx insieme agli studentiSi è svolta questa mattina in piazzetta Portello un’importante attività nell’ambito del progetto “Puliamo i quartieri”, che ha visto la... La Giunta di Podenzano dopo due anni di mandato fa il punto con i cittadiniPodenzano si prepara a un importante momento di confronto e partecipazione: l’Amministrazione comunale guidata da Riccardo Sparzagni ha infatti...