Torna l' asilo esitivo Tutto su chi e come può accedervi e a quali costi

A Senigallia torna l’asilo estivo, organizzato dal Comune per il mese di luglio. La scuola materna è rivolta a bambini tra i 3 e i 6 anni e prevede l’iscrizione con specifiche modalità di accesso. Sono stati definiti i criteri per l’accesso e i costi legati alla partecipazione, senza variazioni rispetto agli anni precedenti. L’iniziativa mira a offrire un servizio di supporto alle famiglie durante il periodo estivo.

SENIGALLIA – Il Comune di Senigallia organizza anche quest’anno, nel mese di luglio, la scuola materna estiva per bambini da 3 ai 6 anni.Il servizio è rivolto ai bambini che hanno frequentato il primo anno di scuola dell’infanzia, fino a quelli che hanno già compiuto sei anni, purché non abbiano.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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