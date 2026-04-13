Torna la settimana senz’auto con la rivoluzione di Pedibus

A partire da oggi, si riaccende l’attenzione sulla mobilità sostenibile con la ripresa della settimana senza auto. A Agrate, cittadini e famiglie sono invitati a lasciare le vetture a casa per dedicarsi a camminate condivise, in particolare durante il tragitto tra abitazione e scuola. L’iniziativa mira a promuovere l’uso della passeggiata come alternativa ai mezzi motorizzati, coinvolgendo la comunità in un’esperienza collettiva di mobilità più sostenibile.

Ad Agrate si torna a camminare, insieme. Via alla “Settimana senz’auto“, l’iniziativa che invita cittadini e famiglie a lasciare le chiavi nel cassetto e a riscoprire il piacere – "semplice ma rivoluzionario" – di spostarsi a piedi, a cominciare dal tragitto casa-scuola. Non solo una scelta ecologica, ma un piccolo cambio di prospettiva quotidiana: meno traffico, più relazioni, più tempo condiviso. È qui che la mobilità sostenibile incontra la comunità, trasformando ogni percorso in un’occasione di scambio tra bambini, genitori e nonni. Protagonista assoluto il Pedibus, il “bus a piedi“ che ogni mattina accompagnerà gli alunni della primaria lungo percorsi a tema, pensati per rendere il cammino verso la scuola "un’esperienza educativa e coinvolgente".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torna la settimana senz’auto con la rivoluzione di Pedibus Leggi anche: La settimana di Dossier: patenti e mazzette, la rivoluzione phygital che può salvare i negozi di Palermo 800 formiche 3D in una settimana: la rivoluzione delloUn consorzio internazionale ha appena rivoluzionato la catalogazione della biodiversità, digitalizzando in tre dimensioni oltre 800 specie di...