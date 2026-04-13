Torna il nostro tour per scoprire il Paese

Riprende il nostro tour dedicato alla scoperta del Paese con la seconda tappa del viaggio iniziato da QN Quotidiano Nazionale. Dopo aver esplorato alcune delle eccellenze italiane, ci spostiamo verso nuove località per approfondire aspetti culturali, storici e artistici. La visita prosegue con incontri e visite a luoghi di rilevanza, offrendo un quadro più ampio delle tradizioni e delle peculiarità regionali.

ARRIVA la seconda tappa del viaggio intrapreso da QN Quotidiano Nazionale nell’eccellenza produttiva del nostro Paese: dopo il successo del primo appuntamento a Bologna, dedicato al comparto strategico del packaging, il tour itinerante ’QN Distretti 2026 – Le sfide dei territori e dei distretti italiani’ approda a Verona in occasione di Vinitaly. Obiettivo dell’iniziativa – realizzata in collaborazione con i main partner Sace e Simest – è, innanzitutto, viaggiare lungo la penisola alla scoperta dei distretti, veri motori di crescita del Paese. E connettere istituzioni, imprese e ricerca, con l’intento di analizzare l’impatto della transizione ecologica e digitale sulle filiere nazionali.🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Orsara chiama gli amanti della fotografia: residenza e due mostre per scoprire il paese Pucci silurato? Aiuto, una macchia per il nostro Paese: il mostro rosso è il vero pericolo!di Riccardo Bellardini Ed eccoci qua, di fronte ad un’altra vittima illustre del mostro rosso, terrore d’Italia. GOSSIP ASSURDO! NICOLE SCOPRE CHE LA SUA MIGLIORE AMICA È INCINTA! PER DAVVERO!