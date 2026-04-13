Torna a riunirsi l’assemblea dei soci della Società storica aretina

L’assemblea dei soci della Società storica aretina si riunirà martedì 14 aprile alle ore 18 presso la sede sociale in via Leone Leoni 18, ad Arezzo. L’incontro si svolgerà negli spazi della ex palestra Inadel e rappresenta un momento di confronto tra i membri dell’ente del terzo settore. La riunione è prevista per discutere delle attività e delle questioni organizzative dell’associazione.

Arezzo, 13 aprile 2026 – , ente del terzo settore, martedì 14 aprile alle ore 18,00 presso la sede sociale, in Arezzo via Leone Leoni 18, all’interno della ex palestra Inadel. I soci sono chiamati a discutere del bilancio consuntivo 2025, nominare nuovi soci e commemorare quelli defunti. Al termine cena sociale in un ristorante cittadino. Sorta nel 1997 per iniziativa di oltre 170 aretini, la Società storica svolge una intensa attività volta ad approfondire, con convegni, conferenze, pubblicazione di libri, visite guidate, le vicende del territorio aretino ed è aperta all’adesione di tutti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna a riunirsi l’assemblea dei soci della Società storica aretina Torna l’assemblea dei soci della Società storica aretinaArezzo, 8 aprile 2026 – L’assemblea dei soci della Società storica aretina, ente del terzo settore, torna a riunirsi martedì 14 aprile alle ore 18,00... Leggi anche: Addio Hoepli, l’assemblea dei soci vota per la messa in liquidazione della società. Tremano 89 lavoratori