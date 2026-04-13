Tormentilla nel fiore selvatico due composti contro i batteri resistenti | nuovo studio su Microbiology
Una ricerca pubblicata sulla rivista Microbiology ha individuato nella tormentilla due composti bioattivi in grado di rafforzare l’azione degli antibiotici contro batteri resistenti. Lo studio si concentra sui componenti delle piante selvatiche e il loro potenziale nel contrastare infezioni difficili da trattare. La scoperta rappresenta un passo avanti nella ricerca di nuove soluzioni per affrontare le resistenze batteriche, senza indicare applicazioni cliniche specifiche.
Un nuovo studio pubblicato su Microbiology identifica nella tormentilla due composti bioattivi con attività antibatterica, capaci di potenziare l’efficacia degli antibiotici contro i batteri resistenti. Agiscono interferendo con la disponibilità di ferro, un elemento fondamentale per la loro sopravvivenza.🔗 Leggi su Fanpage.it
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