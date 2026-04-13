Giovedì 16 aprile si terrà un incontro presso il Circolo dei lettori e delle lettrici, intitolato

Il prossimo giovedì 16 aprile, presso il Circolo dei lettori e delle lettrici, si terrà un incontro fondamentale intitolato Costruire una Compassionate City. La roadmap del progetto a Torino, volto a definire le strategie per trasformare la capitale piemontese in una rete di assistenza sociale e umana integrata. L’iniziativa mira a spostare il baricentro della cura dalle sole strutture ospedaliere verso una responsabilità diffusa che coinvolga cittadini, istituzioni e diverse realtà sociali, accompagnando i soggetti più fragili durante le fasi di malattia, lutto e fine vita. Questo percorso non nasce da un’idea improvvisata, ma poggia su un riconoscimento internazionale ottenuto nel novembre 2025: il titolo ufficiale di Compassionate City conferito dal Public Health Palliative Care International.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino verso la Compassionate City: una rete per la cura sociale

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