A Torino, le forze dell'ordine hanno sequestrato più di 6.500 complementi d'arredo contraffatti nell'ambito dell'indagine denominata

È di 14 soggetti deferiti e oltre 6.500 complementi d’arredo sequestrati il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza, condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torino, per contrastare la contraffazione nel settore del design italiano. L’indagine, denominata “Gamba corta”, è stata svolta per tutelare il made in Italy e ha portato alla luce una rete di operatori economici attivi nell’importazione e commercializzazione di prodotti con segni falsi, privi di autorizzazione e, in alcuni casi, anche senza le necessarie certificazioni di sicurezza. Le indagini e la fonte della notizia Stando alle informazioni...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Torino, sequestrati oltre 6500 complementi d'arredo contraffatti: i dettagli dell'indagine "Gamba corta"

Design contraffatto, maxi operazione “Gamba Corta”: 6.500 articoli sequestratiMaxi operazione della Guardia di Finanza contro il mercato del design contraffatto.

Carnevale, dalle maschere alle parrucche: non sicuri o contraffatti, sequestrati oltre 500mila prodotti(Adnkronos) – Articoli per il Carnevale non sicuri o contraffatti, 54 persone segnalate in provincia di Napoli.