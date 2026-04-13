Torchiaro sotto attacco | intrusione in casa per colpire le inchieste

Tra le notti del 10 e dell’11 aprile 2026, l’abitazione romana di Aldo Torchiaro è stata oggetto di un’intrusione. L’episodio ha attirato l’attenzione su possibili tentativi di disturbare le attività investigative in corso. Non sono stati resi noti dettagli sulla dinamica dell’accaduto né eventuali oggetti o documenti sottratti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la vicenda.

Un’intrusione notturna ha scosso la tranquillità dell’abitazione romana di Aldo Torchiaro tra il 10 e l’11 aprile 2026. Mentre il giornalista riposava nella stanza adiacente, qualcuno è riuscito a superare le protezioni in acciaio della portafinestra del balcone e a sollevare la tapparella, entrando nell’appartamento senza sottrarre beni materiali, ma spostando alcuni oggetti nel salone. L’anomalia di un tentativo di furto che punta all’informazione. Le dinamiche rilevate dai carabinieri durante il primo sopralluogo delineano un quadro insolito: non si è trattato di un comune scasso finalizzato al lucro, bensì di un episodio che gli inquirenti definiscono come un tentato furto molto atipico, con forti tratti riconducibili a un atto di intimidazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torchiaro sotto attacco: intrusione in casa per colpire le inchieste Si appostano sotto casa per 'monitorare' le case da colpire: le segnalazioni dei cittadiniDue uomini incappucciati e vestiti di nero che scattano foro e si guardano intorno, sono quelli avvistati e segnalati a mezzo social da alcuni... Leggi anche: Dopo il referendum arrivano le inchieste per colpire il governo