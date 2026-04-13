Top e Flop | Parma-Napoli il migliore e il peggiore azzurro in campo

Nel match tra Parma e Napoli, il Napoli di Conte ha concluso la partita con un pareggio, interrompendo così una serie di cinque vittorie consecutive in campionato. La partita ha visto protagonisti alcuni giocatori che si sono distinti per le loro prestazioni, mentre altri hanno avuto un rendimento meno positivo. La sfida si è giocata su un campo difficile, con occasioni per entrambe le formazioni di conquistare i tre punti.

Il Parma di Cuesta trova dopo appena 40 secondi il vantaggio su errore difensivo degli azzurri. Il Napoli prende in mano la gara e chiude nella propria metacampo i gialloblù, senza creare occasioni importanti. Ripresa con la squadra di Conte che parte aggressiva per recuperare lo svantaggio. Il forcing azzurro produce il pareggio di McTominay su assist di Højliund. Il tecnico salentino prova la carta Ailisson Santos per creare scompiglio, ma il muro del Parma regge fino alla fine. Nella scialba prestazione azzurra, si salva solo lo scozzese che, servito splendidamente da Højlund, piazza nell’angolo di precisione la palla del pari. Solita dimostrazione di forza e abnegazione del calciatore ex United.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Top e Flop: Parma-Napoli, il migliore e il peggiore azzurro in campo Top e Flop: Juventus-Napoli, il migliore e il peggiore azzurro in campoPartita giocata a viso aperto da entrambe le parti: Thuram centra l’incrocio dei pali a Meret battuto, Vergara impegna con un tiro angoalto il... Top e Flop: Napoli-Fiorentina, il migliore e il peggiore azzurro in campoGli azzurri partono con il piede giusto, Hojlund apre gli spazi per Vergara che si invola e batte De Gea per il vantaggio partenopeo.