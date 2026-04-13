Tommaso Faoro, noto come autore televisivo e stand-up comedian, ha recentemente dichiarato di essere affascinato dalla scrittura per il wrestling, campo in cui si sta cimentando con entusiasmo. Seguendo la sua carriera, si conoscono le sue attività nel mondo dello spettacolo e la partecipazione a un podcast dedicato alla comicità. La sua presenza sul palco e i video condivisi online mostrano il suo talento nel far ridere il pubblico, ma ora si sta avvicinando anche al mondo della narrazione sportiva.

Seguo Tommaso Faoro da tempo. Sapevo fosse un autore televisivo e uno stand-up comedian, grazie anche alla co-conduzione del podcast “Comici che consigliano comici” e alla visione di alcuni video che lo proponevano sul palco con la grande capacità di far ridere le persone. In diverse occasioni, il wrestling era spuntato fuori, come qualcosa che non fosse passeggero ma parte di una vita vissuta. Complice anche una bella intervista nel podcast Tintoria, ho voluto approfondire il discorso legato al wrestling. Così con Tommaso Faoro abbiamo fatto una bella chiacchierata sulle origini di una passione e sul suo sviluppo negli anni, fino ad arrivare all’amicizia con una compagnia italiana, la Break Pro Wrestling di Roma.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Tommaso Faoro: “Da autore tv sono stregato dalla scrittura per il wrestling”

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