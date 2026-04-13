La Banca del Giappone sta considerando un intervento sullo yen come possibile misura per controllare l’inflazione. Si tratta di un cambiamento nella politica monetaria che potrebbe influenzare il valore della valuta. La decisione arriva in un momento in cui i prezzi continuano a salire, spingendo le autorità a valutare nuove strategie. Al momento, non sono stati annunciati dettagli o tempistiche precise sull’eventuale intervento.

La politica monetaria della Banca del Giappone potrebbe diventare uno strumento per contenere l’aumento dei prezzi attraverso il rafforzamento dello yen. Questa ipotesi emerge mentre la banca centrale valuta un possibile aumento dei tassi di interesse nel corso del mese, in risposta all’inflazione alimentata anche dal conflitto in Medio Oriente, che ha contribuito a far salire i costi delle importazioni di petrolio. Il governo apre alla possibilità di rafforzare lo yen. Ryosei Akazawa, principale negoziatore commerciale del Giappone e capo del Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria, ha affrontato il tema durante un programma televisivo.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tokyo valuta un intervento sullo yen per frenare i prezzi

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