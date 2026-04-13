In un intervento recente, Tiziana Maiolo ha commentato l'esito di un referendum, sottolineando che il risultato è stato ottenuto principalmente con un argomento legato alla difesa della Costituzione, piuttosto che a favore dei magistrati. Ha citato alcuni casi giudiziari, come quelli della famiglia del bosco e di Garlasco, per evidenziare come alcune categorie professionali stiano perdendo credibilità agli occhi dell'opinione pubblica. La questione ha suscitato reazioni diverse tra le forze politiche.

«L'argomento con cui il "No" ha vinto è stata la difesa della Costituzione, non dei magistrati. Basti pensare alla famiglia del bosco, a Garlasco o a tante altre storie che dimostrano come una determinata categoria stia perdendo credibilità. La destra, stavolta, è stata sconfitta solo perché non ha fatto una campagna sul referendum. Ma questo non significa che ci sia una debacle alle politiche. Il 1994 per chi esulta dovrebbe essere più di un semplice monito». È quanto sostiene Tiziana Maiolo, giornalista e già parlamentare. Ritiene una mossa vincente “sottovalutare” quanto venuto fuori nell'ultima consultazione elettorale? «Parliamo di un risultato, a tutti gli effetti, politico.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tiziana Maiolo: "La sinistra esulta ma il 1994 resta un monito"

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