Tivoli | incendia alcuni mezzi pesanti all’interno di un deposito giudiziario denunciato 62enne

A Tivoli, i carabinieri della stazione di Tivoli Terme hanno denunciato un uomo di 62 anni per aver dato fuoco a diversi mezzi pesanti all’interno di un deposito giudiziario. L’episodio è avvenuto in un’area dove si trovavano i veicoli, e l’uomo è stato identificato e segnalato alle autorità competenti. La dinamica dell’incendio e le circostanze precise non sono state rese note.

I carabinieri della Stazione di Tivoli Terme hanno denunciato in stato di libertà un 62enne per il reato di incendio di alcuni mezzi pesanti che si trovavano all’interno di un deposito giudiziario. I fatti risalgono al 15 febbraio scorso, quando, nel corso della notte, era divampato un pericoloso incendio all’interno di un’area dell’autorimessa adibita a parcheggio di autoarticolati, situata in località Colle Cesarano. Questo evento ha reso completamente inservibile un autocarro di grosse dimensioni e ha danneggiato altri mezzi pesanti, causando un danno economico complessivo che supera i 150.000 euro. Indagini e identificazione del colpevole.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Tivoli: incendia alcuni mezzi pesanti all’interno di un deposito giudiziario, denunciato 62enne Tivoli Terme. Incendia alcuni mezzi pesanti all’interno di un deposito giudiziario in Località Colle Cesarano. 62enne denunciato dai CarabinieriTIVOLI – I militari della Stazione Carabinieri di Tivoli Terme hanno denunciato in stato di libertà un 62enne, per il reato di incendio di alcuni... Incendia mezzi pesanti in un deposito giudiziario a Tivoli, danni da 150mila euro: denunciato 62enneIncendio in un deposito a Tivoli Terme: un camion distrutto e altri mezzi danneggiati per 150mila euro.