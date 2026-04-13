Tiro con l’arco Brady Ellison ed i cinesi protagonisti principali dell’ultima giornata a Puebla

Si è conclusa la sesta e ultima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026, che si è svolta a Puebla, in Messico. I protagonisti principali sono stati Brady Ellison e alcuni atleti cinesi, che hanno disputato le fasi finali della competizione. La manifestazione ha visto confronti tra i principali arcieri internazionali, con diverse gare di eliminazione diretta e finali di giornata.

Si è conclusa anche la sesta e ultima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026 in programma a Puebla, in Messico. Day-6 che era riservato interamente alle fasi finali di tutti i tabelloni individuali e a squadre del ricurvo, dopo che si erano già disputati sabato gli incontri decisivi delle gare di compound. Bilancio trionfale per la Cina, che ha vinto ben due prove a squadre su tre imponendosi con il terzetto femminile (6-0 sulla Turchia in finale) e nel Mixed Team con Zhu Jingyi e Sun Jingxuan (5-1 sugli statunitensi Kaufhold ed Ellison). Vittoria di Team USA invece nella gara maschile, al termine di una finale tiratissima e decisa per un’incollatura allo shoot-off contro la Turchia.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro con l’arco, Brady Ellison ed i cinesi protagonisti principali dell’ultima giornata a Puebla Tiro con l’arco, definiti i semifinalisti dei tabelloni individuali a Puebla. Ancora in corsa Ellison e Gazoz tra i bigVa in archivio anche la quarta giornata dell’appuntamento inaugurale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026, in corso di svolgimento nella... Tiro con l’arco a Puebla: India e Messico dominano il compoundLe frecce hanno iniziato a disegnare traiettorie decisive nelle prime fasi della Coppa del Mondo 2026 a Puebla, in Messico, dove la notte tra...