Tir finisce sul guardrail | un ferito in codice rosso tangenziale bloccata

Un tir ha perso il controllo e si è schiantato contro il guardrail sulla Statale 16 vicino all'uscita di Carbonara, provocando un grave ferito. La tangenziale è stata immediatamente bloccata per consentire i soccorsi e la rimozione del mezzo incidentato. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza, che hanno trasportato il ferito in codice rosso in ospedale. La viabilità resta compromessa nella zona.

Brutto incidente sulla Statale 16 all'altezza dell'uscita Carbonara: tangenziale in tilt e un ferito grave. Un tir che viaggiava verso Sud ha sbandato per motivi non ancora noti ed.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Tir finisce sul guardrail: un ferito in codice rosso, tangenziale bloccata Incidente sul raccordo Salerno-Avellino: tir finisce fuori strada, ferito l'autistaPaura e disagi, questa mattina, lungo il raccordo Salerno-Avellino, dopo l’uscita di Fisciano in direzione Salerno, dove si è verificato un incidente... Leggi anche: Pedone investito in tangenziale a Milano, 35enne in codice rosso in ospedale: si indaga Argomenti più discussi: Perde il controllo del Tir sulla 434 e finisce sul guardrail. Camion distrutto e autista in ospedale; Tir si ribalta in autostrada e perde il carico, 5 chilometri di coda fra Vasto e Termoli; VIDEO. Tir sbanda e si schianta contro il guardrail, perdendo il carico nell'altra carreggiata. A22 invasa dalla carta: si viaggia su una corsia; Incidente sulla Statale Trignina: mezzo pesante finisce contro due auto. Tir finisce sul guardrail: un ferito in codice rosso, tangenziale bloccata x.com TARANTO - L’auto urta un tir durante un sorpasso e finisce fuori strada: conducente ricoverato in codice rosso - facebook.com facebook