Durante la Milano Design Week 2026, un artista visivo e ricercatore sannita ha presentato un’opera video intitolata

Tempo di lettura: 2 minuti L’artista visivo e ricercatore sannita Giuseppe Campanella presenta The Walk, un’opera video che ricostruisce il percorso terrestre continuo più lungo al mondo: oltre 20.000 km da Cape Town a Magadan, senza attraversare oceani. Un lavoro che unisce rigore visivo, ricerca critica e una lettura contemporanea del rapporto tra territorio, percezione e potere. Attraverso una sequenza di fotogrammi satellitari, Campanella compone una linea ininterrotta che attraversa deserti, città, foreste, steppe e catene montuose. La Terra appare come un’unica superficie continua, osservata da una prospettiva orbitale che riduce la distanza a pura geografia e mette in discussione la frammentazione politica del pianeta.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “The Walk”: l’opera di un sannita alla Milano Design Week 2026

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