Terza categoria | play off Sofferta vittoria del Meroni Serre batte Castellina Scalo

Nel girone senese di Terza categoria, la lotta per i playoff si fa più intensa dopo che la Sangimignanese si è assicurata il primo posto. Il Meroni ha ottenuto una vittoria sofferta, mentre Serre ha battuto Castellina Scalo. Questi risultati hanno influenzato la classifica e aumentano l’incertezza sulla qualificazione alle fasi finali del torneo. La prossima giornata potrebbe ulteriormente modificare gli equilibri tra le squadre coinvolte.

Il girone senese del campionato di Terza categoria, dopo il primo posto della Sangimignanese, vive il suo ultimo atto della stagione con la sofferta vittoria del Meroni nella finalissima play-off giocata a Ponte d’Arbia contro l’Ancaiano: l’1-0 finale è l’inizio della grande festa biancoverde per la meritata promozione in seconda categoria! Il gol è stato realizzato da Butini al 63’ con una gran botta da fuori area su respinta della difesa. Nel corso della partita, si è registrata una certa prevalenza dei senesi, anche se l’Ancaiano ha colpito una traversa al 70’. A fine gara il presidente Gianni Quercioli: "Torniamo in seconda dopo appena un anno! E’ una grande gioia per tutti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Terza categoria: play off. Sofferta vittoria del Meroni, Serre batte Castellina Scalo Calcio Terza categoria. Il Pievescola costringe al pari la capolista Sangimignanese. Monticchiello a valanga. Castellina Scalo: tris al SerreLa quindicesima giornata del girone senese del campionato di terza categoria è risultata molto più equilibrata ed incerta del previsto: sabato,... Leggi anche: Calcio Terza categoria. Ancaiano e Meroni si frenano. Sangimignanese in fuga. Serre: poker servito! Impresa corsara del Quercegrossa