A Serradifalco, la squadra della Caterinese ha ottenuto una vittoria schiacciante contro il Delia, che le ha permesso di salire in cima alla classifica della Terza Categoria. La partita si è conclusa con un risultato che ha modificato gli equilibri del campionato, portando la squadra in una posizione di vantaggio rispetto alle rivali. La vittoria rappresenta un passo importante per la squadra nella corsa alla promozione in seconda categoria.

A Serradifalco, la Caterinese ha ribaltato le gerarchie della Terza Categoria conquistando un successo fondamentale per la promozione in seconda categoria. In una sfida decisiva a un solo turno dal termine del campionato, i ragazzi di Di Francisca hanno superato il Delia con un netto 4-2, scippando la vetta della classifica ai capolista. Il duello all’Antonio Alaimo e la scalata in classifica. Il campo di Serradifalco è stato teatro di un incontro che ha rispettato ogni aspettativa, segnato da un ritmo serrato fin dai primi minuti. Il Delia aveva inizialmente preso il controllo della contesa grazie alla rete di Agrusta, che ha poi firmato anche il secondo gol della squadra avversaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terza Categoria: la Caterinese travolge il Delia e vola in vetta

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