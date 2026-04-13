Terrorismo dopo Perugia arrestato 17enne a Teramo | in chat parlava di riti satanici su persone inferiori

Dopo l’arresto di un ragazzo di 17 anni a Perugia, le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare anche a Teramo, nei confronti di un altro minorenne. Le indagini hanno portato alla scoperta di conversazioni in chat nelle quali il giovane di Teramo parlava di riti satanici su “persone inferiori”. La vicenda riguarda accuse legate al terrorismo e alla promozione di ideologie violente.