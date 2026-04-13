Terrorismo dopo Perugia arrestato 17enne a Teramo | in chat parlava di riti satanici su persone inferiori
Dopo l’arresto di un ragazzo di 17 anni a Perugia, le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare anche a Teramo, nei confronti di un altro minorenne. Le indagini hanno portato alla scoperta di conversazioni in chat nelle quali il giovane di Teramo parlava di riti satanici su “persone inferiori”. La vicenda riguarda accuse legate al terrorismo e alla promozione di ideologie violente.
Dopo l'arresto di un 17enne accusato di terrorismo a Perugia, è stata eseguita una misura cautelare anche nei confronti di un coetaneo di Teramo. Il giovane fa parte del gruppo di 7 indagati con le medesime accuse membri del gruppo Telegram "Werwolf Division".🔗 Leggi su Fanpage.it
Perugia, 17enne progettava strage a scuola in nome della “razza ariana”: arrestato per terrorismoUn ragazzino di 17 anni è finito in manette con l'accusa di propaganda con finalità terroristiche e istigazione a delinquere.
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